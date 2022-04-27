ليبيا.. الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء ، إنه يتوقع رياح نشطة السرعة على أغلب مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة، وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (55)كم/س تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27)مْ على اغلب المناطق الساحلية وما بين (29-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع ان تكون قوية احيانا يوم الغد حيث تصل إلى (60)كم/س مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35- 39)مْ، و لا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده يتوقع ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.