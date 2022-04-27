عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

صدى البلد

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء ، إنه يتوقع رياح نشطة السرعة على أغلب مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.  

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة  وسهل الجفارة، وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (55)كم/س تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27)مْ على اغلب المناطق الساحلية وما بين (29-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد  وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو  والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع ان تكون قوية احيانا يوم الغد حيث تصل إلى (60)كم/س مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35- 39)مْ، و لا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده يتوقع ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

ليبيا.. رئيس الحكومة فتحي باشا اغا يهنئ ماكرون بعد فوزه بالانتخابات

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا .. فيديو

إدارة التنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية ليبيا رياح نشطة مناطق شرق ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

وزير النقل : تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات المتواجدة بمحطة عدلي منصور|صور

ترشيحاتنا

كمال الدسوقي: قرارات الرئيس تدعم الصناعة وتطمئن القطاع الخاص والمستثمرين

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

القابضة للأدوية: حققنا 378 مليون جنيه صافي ربح مجمعا خلال 2021/2020

شبانة: التصميم الجديد لمبنى نقابة الصحفيين يتحمل أكثر من 50 سنة

بالقانون.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تصنيع أجهزة اتصالات دون ترخيص

الداخلية: إحباط محاولات حجب 109 أطنان سلع غذائية ومواد بناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ