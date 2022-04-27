محمد رمضان يشارك فيديو مع جمهوره.. ويعلق: غاروا مني ليه

شارك الفنان محمد رمضان فيديو مع حشد كبير من جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: “غاروا مني ليه”.

شهدت الحلقة 25 من مسلسل المشوار ذهاب ماهر مع "ورد" إلى فيلا سالم باشا تاجر الآثار الكبير، ليعيشا لديه بالفيلا الكبيرة في وجود ابنته التي ترغب في الانفصال وعدم الرجوع نهائيا لطليقها، وهو نفسه شريك والدها، حيث يساوم الأخير "سيد رجب" وهو سالم باشا بالرجوع إلى ابنته أو عدم إتمام الصفقة.

فيما ذهب محمد رمضان إلى صانع آثار مُقلدة ويطلب منه صُنع قطع مماثلة لما لديه حتى يبعد عنه الشبهة ز يواصل الضابط "علاء" أحمد مجدي، البحث عن محمد رمضان "ماهر" ويقابل المحامي المساعد لمحامي وجيه بيه وهو نفس بلديات ماهر من الصعيد، والذي يحاول التستر عليه.

فيما يرفض المحامي الإدلاء بأي معلومات عن ماهر "محمد رمضان" لضابط الشرطة، ونفس الشئ صديقه سعيد حين سأله الضابط عنه رفض الاعتراف بمكان صديقه قائلا للضابط أن يبحث بعيدا عنه.