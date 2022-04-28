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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

زراعة القاهرة تنظم حفل إفطار للطلاب.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل إفطار جماعى لطلبة و طالبات الكلية لعام ٢٠٢٢ ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل .

كما أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة ، أن الحجز لحفل الإفطار بكارنية الكلية فقط و غير مسموح الحجز لأحد.

على الجانب الآخر ، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، محاضرة مشتركة بعنوان "القرآن الكريم من التنزيل إلى الحضارة" للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبدعوة من طلاب من أجل مصر.

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‎وفي بداية المحاضرة، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالدكتور أسامة الأزهري، وقال إن تنظيم هذه الندوة في ظل الأجواء الرمضانية الكريمة وفي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، يأتي تأكيدًا على مجموعة من المعاني والمقاصد في إطار الرؤية الحضارية للوحي الكريم.

‎وأوضح الدكتور الخشت أن الندوة تتضمن الحديث عن محورين أساسيين وهما تنزيل الوحي الكريم، والحضارة، وبينهما جسر إنساني حضاري تعرض لعامل الزمن نتيجة أمور كثيرة تتعلق بالعوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا على ضرورة إعادة بناء هذا الجسر بين الحين والآخر، معربًا عن رغبته في أن تجتمع جهود جامعة القاهرة مع جهود العلماء وبينهم الدكتور أسامة الأزهري لأن تكون خطوة على طريق إعادة بناء هذا الجسر بين التنزيل وبين الحضارة.

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