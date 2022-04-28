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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق المنشية.. تفاصيل 3 ساعات عصيبة من الرعب حتى إخماده

صورة من حريق المنشية
صورة من حريق المنشية

شارع مزدحم رغم مساحته الضيقة للغاية، يعج بمئات المواطنين يوميًا وسط مدينة الإسكندرية والقادمين لشراء ألعاب عيد الفطر ومستلزماته، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث اندلع حريق في أكثر من 10 محلات وفروشات داخل أشهر أسواق الإسكندرية، سوق المنشية، لمدة وصلت إلى ثلاث ساعات.

ضيق الشارع كان سبب في صعوبة أعمال الإطفاء، ورغم ذلك تبارى الجميع في إخماد النيران التي التهمت منزلين، وسببت اضرارًا بالغة في الثالث.

وفور تلقي بلاغاً من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد بوجود حريق بالمنشية، إنتقلت على الفور الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك إلى موقع الحدث بوجود الإدارات المعنية بالحي، وقوات الحماية المدنية، وقسم شرطة المنشية، وشبكات كهرباء الجمرك، وشركة الغاز الطبيعي.

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وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، ولكن كانت هناك بعض الاصابات باختناق، فضلا عن تضرر ثلاث منازل وحوالي ١٥ محلا وفرشا إثر الحريق والمرجح أن سببه ماس كهربائي.

وفي تصريحات لصدى البلد، قال مؤمن فرج، أحد سكان العقار الذي اندلع فيه الحريق، إن الحريق اندلع في تمام الساعة 7:30 صباحًا واستمر نحو ثلاث ساعات، بسبب ماس كهربائئ، حيث كانت الكهرباء مقطوعة، وعندما عادت سمعنا أصوات انفجارية عالية وفوجئنا بالنيران في كل مكان.

واضاف فرج أن النيران ظلت 3 ساعات متواصلة حتى الساعة 11 صباحا والحماية المدنية تحاول السيطرة عليها حتى تمكنت من ذلك فى النهاية، ولكن بعد عناء كبير نظرا لضيق الشوارع الداخلية فى السوق.

وأشار إلى أنهم لم يستطيعو النزول من السلم بسبب النيران، ولجأوا إلى سلم كهربائي تبع الحماية المدنية للخروج من المنزل، مضيفًا أن والده أصيب في الحريق واجريت له بعض الإسعافات الأولية بموقع الحريق.

وقررت الجهات التنفيذية بحي الجمرك إخلاء عقارين تضررا بشدة بسبب الحريق، وجرى حصر جميع الأضرار الناتجة عن الحريق عن طريق نيابة المنشية. 

وقالت رباب مدني رئيس حي الجمرك ، إنه لا توجد خسائر في الأرواح في الحريق، مشيرة إلى أن الحريق أسفر عن خسائر مادية فادحة لأصحاب الفروشات والمحلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأضافت رباب مدني أن أغلب الإصابات عبارة عن اختناق، تم علاج عدد منهم في موقع الحريق، ولايزال ٤ أشخاص بالمستشفى الأميري الجامعي.

وقررت نيابة المنشية انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق المنشية، والذي اندلع صباح الثلاثاء، في عدد من المحلات التجارية وسط المدينة.

وبدأ رجال النيابة في معاينة المكان ورفع البصمات لمعرفة سبب الحريق، والذي يرجح أنه بسبب ماس كهربائي.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة.

على الفور، تم إبلاغ الحماية المدنية والدفع ب10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران. 

تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة التحقيق في أسباب الحريق

الاسكندرية الحماية المدنية الغاز الطبيعى حي الجمرك غرفة العمليات حريق المنشية

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