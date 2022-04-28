التعليم تطمئن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتخوفين من «الأسئلة المقالية»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا داعي للقلق بشأن جزء الأسئلة المقالية الذي تقرر وضعه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الترم الثاني.
وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم، شدد خلالها على واضعي الأسئلة المقالية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم، كما في المواصفات المعتادة للامتحانات، وعدم وضع أسئلة معقدة تعتمد على الحفظ.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “الترم الثاني” لن تتعدى الـ 30%، مشيراً إلى أن هذا الجزء ستتم الإجابة عليه ورقيا وليس إلكترونيا داخل لجان الامتحانات.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام ستكون مزيجا بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.
وقال وزير التربية والتعليم: “سيكون 30% من وزن الامتحان على الجزء المقالي و70% على جزء الاختيار من متعدد”.
وأضاف: “الطلاب سوف يؤدون الجزء المقالي في الامتحان ورقيا، أما جزء الاختيار من متعدد سيؤدي الطلاب إلكترونيا على التابلت”.
وكشف وزير التربية والتعليم عن سر عدم إتاحة حل الأسئلة المقالية على التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: “قررنا أن يكون حل هذه النوعية من الأسئلة ورقيا، لأنه وصلتنا شكاوى عديدة من عدم قدرة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من استخدام “قلم التابلت” على شاشة الجهاز، وبالتالي راعينا ألا نرهقهم أثناء الامتحان وقررنا نسهل عليهم ونتيج لهم إجابة الأسئلة المقالية ورقيا”.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق ذلك كالتالي: “لو مثلا امتحان العربي 3 ساعات، ستكون أول ساعة للإجابة عن الأسئلة المقالية ورقيا، وفي الساعتين الباقيين يستكمل الطلاب أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت”.
طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة
- تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة.
- يتم تأدية الامتحان على فترتين، الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا للأسئلة المقالية التي تمثل 30% من درجة الامتحان، والفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا بأسئلة الاختيار من متعدد عبر المنصة الإلكترونية على التابلت، وتمثل نسبتها 70% من درجة الامتحان.
- تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيا وتجميعها مع نتيجة الأسئلة المقالية.
- يتم تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسسة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
- تعقد الامتحانات الإلكترونية بالمدارس المجهزة (الرسمية أو الخاصة) خلال الفترة الصباحية.
- بالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة يتم إلحاقهم بالمدارس المجهزة الرسمية أو الخاصة وتعقد لهم الامتحانات في الفترة المسائية.
- بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المجالات والمستوى الرفيع تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.
- تعقد امتحانات مواد الهوية القومية (العربي - الدين - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) في المدارس الدولية ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية.