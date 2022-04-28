التعليم تطمئن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتخوفين من «الأسئلة المقالية»

ستكون متوازنة وتقيس نواتج التعلم ..

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا داعي للقلق بشأن جزء الأسئلة المقالية الذي تقرر وضعه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الترم الثاني.

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم، شدد خلالها على واضعي الأسئلة المقالية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم، كما في المواصفات المعتادة للامتحانات، وعدم وضع أسئلة معقدة تعتمد على الحفظ.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “الترم الثاني” لن تتعدى الـ 30%، مشيراً إلى أن هذا الجزء ستتم الإجابة عليه ورقيا وليس إلكترونيا داخل لجان الامتحانات.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام ستكون مزيجا بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

وقال وزير التربية والتعليم: “سيكون 30% من وزن الامتحان على الجزء المقالي و70% على جزء الاختيار من متعدد”.

وأضاف: “الطلاب سوف يؤدون الجزء المقالي في الامتحان ورقيا، أما جزء الاختيار من متعدد سيؤدي الطلاب إلكترونيا على التابلت”.

وكشف وزير التربية والتعليم عن سر عدم إتاحة حل الأسئلة المقالية على التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: “قررنا أن يكون حل هذه النوعية من الأسئلة ورقيا، لأنه وصلتنا شكاوى عديدة من عدم قدرة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من استخدام “قلم التابلت” على شاشة الجهاز، وبالتالي راعينا ألا نرهقهم أثناء الامتحان وقررنا نسهل عليهم ونتيج لهم إجابة الأسئلة المقالية ورقيا”.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق ذلك كالتالي: “لو مثلا امتحان العربي 3 ساعات، ستكون أول ساعة للإجابة عن الأسئلة المقالية ورقيا، وفي الساعتين الباقيين يستكمل الطلاب أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت”.

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