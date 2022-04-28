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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ريم الكباريتي تكرم فريق الخريجين في إطار الدورة الرمضانية بجامعة عين شمس

تكريم فريق رابطة
تكريم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس

كرمت الدكتورة ريم الكباريتى، مدير روابط الخريجين بجامعة عين شمس، فريقى النمور والصقور على هامش المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الختامي للدورة الرمضانية لكرة القدم المقامة بملاعب كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقامت الدكتورة ريم الكباريتى بمنحهم شهادات تقدير، وأكدت دعم جامعة عين شمس لرابطة الخريجين، والتى تعد أول وأكبر رابطة رسمية للخريجين منذ نشأتها عام ١٩٥٠، وهي تهدف لمد جسور التواصل بين الجامعة وخريجيها، وفتح قنوات الاتصال بين الخريج والمجتمع، وتعزيز التبادل المعرفي والمهني بين الجامعة والخريج والمجتمع.

كذلك توجهت الدكتورة ريم الكباريتي بالشكر للحضور والقائمين على البطولة.

وكانت رابطة خريجي جامعة عين شمس نظمت مباراة كرة قدم بين فريقي الصقور والنمور تحت إشراف الدكتورة ريم الكباريتي، مدير روابط الخريجين بالجامعة، والتى أوضحت خلال التكريم أن هذه المباراة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الرابطه للأنشطة الترفيهية والرياضية لما لها من دور هام في الحفاظ على الصحة، كما أن هذه الأنشطة تتيح التواصل والتقارب بين الخريجين والجامعة.

تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
تكرم فريق رابطة الخريجين بجامعة عين شمس
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