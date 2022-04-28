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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزراعة": غرفة عمليات ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رفع حالة الاستعداد في كافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قرر السيد القصير وزير الزراعة تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين.


كما أصدر القصير توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة، والتي تستمر لأكثر من أسبوع، والتعامل بالإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي، والشرطة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.


وأكد وزير الزراعة أن بعض القطاعات الخدمية بالوزارة ستظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين، حيث تستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية، بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات من السلع الاستراتيجية، وأيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سيستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة، وكذلك معامل فحص العفن البني في البطاطس، تيسيرا على المصدرين.


وقال السيد القصير إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي يعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد.


وأضاف أن الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والأسماك والأرومان) استعدت لاستقبال المواطنين خلال الإجازة، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وبالإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا.


وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستكثف خلال الإجازة حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذات الأصل الحيواني، وأيضا قيام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمتابعة كافة المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


وأكد أيضا استمرار تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

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