عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي والغرف التجارية والجهات المعنية.  


وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة أعمال التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري؛ بهدف تيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة. 


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية في هذه المرحلة.


فيما أكد  جمال نجم أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ بهدف الإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وكذا سرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك، مؤكدا أنه سيتم العمل في أيام الإجازات "الجمعة والسبت" بحيث لا يتم تعطيل أي عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك. 


وخلال الاجتماع، عرض مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج، والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في هذا الشأن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والماكينات الصناعية عالميا.


كما أشادوا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

مدبولى رئيس مجلس الوزراء مستلزمات الإنتاج الوزراء البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. بينهم حمزة زوبع | إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

وفاة الإعلامي الرياضي محسن نوح مقدم برنامج الكرة في أسبوع

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس خلال إجازة عيد الفطر حار نهارا ولطيف ليلا

التموين تنسق مع البنوك لسداد مستحقات أصحاب المخابز خلال إجازة عيد الفطر

الصحة : دراسة تدشين مبادرة للكشف المبكر عن مرض التوحد في الأطفال

الخارجية الروسية: لدينا أدلة على استعداد أوكرانيا وأمريكا والناتو لاستفزاز إلكتروني كبير

اليمن.. قوات التحالف تطلق سراح 163 أسيراً من الحوثيين

سفير مصر بالخرطوم: وصول أول شحنة معدات لرفع كفاءة شبكة كهرباء السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

سمومها تصيب رحم الأم..التفاصيل الكاملة لسحب بعض أنواع الأندومي من الأسواق

محمد محيي: صوتي مسرسع والناس قالت زي العيال.. ويكشف سر عدم زواجه

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ