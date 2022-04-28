سفير مصر بالخرطوم: وصول أول شحنة معدات لرفع كفاءة شبكة كهرباء السودان

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، المهندس "محمد عبد الله محمود" وزير الطاقة والنفط السوداني، حيث تم التشاور حول كافة المستجدات الخاصة بالتعاون البناء بين البلدين في قطاع الطاقة.



قدم السفير المصري عرضًا حول الجهود التنفيذية لتطوير خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والتي بدأت هذا الأسبوع بوصول الشحنة الأولى من معدات وتجهيزات سيتم استخدامها لرفع كفاءة الشبكة السودانية وزيادة كفاءتها لاستقبال كهرباء من مصر تصل إلى ٣٠٠ ميجاوات، وذلك في إطار دعم مصر لتطوير البنية التحتية للسودان بقطاع الكهرباء، وبصورة تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن السوداني.



من جانبه، أشاد الوزير السوداني بمسار علاقات التعاون بين الجانبين، وثمن أوجه الدعم المصري المستمر للارتقاء بقطاع الطاقة في السودان، مبرزاً الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي والذى سيسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين، كما لفت لمحورية الجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة الشبكة السودانية، وبما يسهم في زيادة حجم الكهرباء الواردة من مصر، وهو الأمر الذي سيكون له صدى إيجابي على كافة المجالات.