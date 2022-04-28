نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعم مبادرة الآلية الثلاثية كمسهل للحوار

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعم المبادرة الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد كمسهل للحوار.

والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، مع وفد مبعوثين دوليين برئاسة مبعوثة الاتحاد الأوروبي، ويضم مبعوث الإدارة الأمريكية، ومبعوث النرويج ومبعوث المملكة المتحدة، والمبعوث الألماني، والمبعوث الفرنسي، في حضور سفراء دولهم في السودان، فيما حضر اللقاء من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف، وعدد من المسؤولين .

وأكد الوفد أن زيارته للسودان بهذا الحجم تمثل تعبيرا عن دعم ومساندة بلدانهم لعملية الانتقال في السودان.

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لبدء الحوار بين الأطراف السودانية بتسهيل من الآلية الثلاثية المتمثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وتهيئة البيئة الملائمة للحوار بما يؤمن تشكيل حكومة جديدة واستكمال عملية الانتقال وصولا لقيام الانتخابات.

وأكد الاجتماع ضرورة مشاركة كل الفئات من النساء والشباب في الحوار.

وقدم الفريق أول محمد حمدان دقلو، شرحا مفصلا للمبعوثين حول مجمل الأوضاع بالبلاد والجهود المبذولة من قبل الحكومة لحل القضايا كافة بما في ذلك أهمية التوافق بين جميع السودانيين.