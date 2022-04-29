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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مواطن يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

صدى البلد

ناشد المواطن عادل خليل عبدالوهاب خليل ، المقيم في مدينة العاشر من رمضان - مجاوره ٥٢ - عماره ١٥ - شقه ٨ - التابعة الى محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

 

ويقول فى رسالته : تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة  وقدمت كل الاوراق التى تثبت انى احتاج مساعده فانا مريض وعاجز سكر وضغط الدم وقلب والتهاب الشريان التاجي والتهاب مزمن في العمود الفقري والرقبه وضعيف السمع والبصر وعندي التهاب البروستاتا المزمن ، و اعول أسرة وانا العائل الوحيد قدمت منذ  بداية برنامج تكافل وكرامه  وحتى الأن لم استلم بطاقه ذكيه ولامعاش كرامه وكل مراجعه يقول لي الموظف المختص ان اسمي عليه حظر واعمل طلب لفك الحظر .

 

وأضافت : “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار ، وانا عمري ٦٤سنة  ولا اقدر علي العمل لشدة الامراض واعيش علي فضلات الناس”.


وتابعت: "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، ".


وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الشرقية ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانته على صعوبات الحياه.

الرقم القومي  ٢٥٨١٠٢١٢٥٠١٢٣٥

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠٩٧٢٩١٥١٧

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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