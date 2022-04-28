شريف خيرالله : وفاء عامر فنانة شاطرة وعلاقتي بيها وبعائلتها محترمة |فيديو

قال الفنان شريف خيرالله إنه يكن كل الاحترام والتقدير والحب للفنانة وفاء عامر، مؤكدا أنها "عشرة العمر وفنانة شاطرة وست بيت محترمة، والعلاقة بيني وبينها وبين زوجها محمد فوزي رائعة وممتازة".

وأضاف شريف خيرالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "دايما وفاء تكلمني تشوفني لو عايز حاجة أو محتاج حاجة، لأنها عارفة إني عايش لوحدي تقريبا من 15 سنة، وبتكلمني تسألني لو عايز أكلة معينة أو نفسي في حاجة تعملهالي، وبنتقابل أنا وهي وزوجها ونقعد مع بعض، والجو دا أنا بحتاجه جدا ومفقتده بشدة بحكم عيشتي لوحدي".



وتابع "وفاء عامر فنانة شاطرة وأنا لما كتبت بوست بحبها فيه، ناس كتير قالتلي أنت تطول تحب وفاء عامر، ميعرفوش أنها أختي وصديقتي وعشرة عمري، في حين أن زوجها محمد فوزي يقول له طبعا أنت لازم تحب وفاء عامر مش زميلتك وعشرة عمرك".

ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.

شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».