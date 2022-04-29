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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممدوح موسى: وصلت للشهرة بمجهودي.. ومستعد أعمل برنامج لمطربي المهرجانات ونجوم الراب بس

الإعلامي ممدوح موسى
الإعلامي ممدوح موسى

حل الإعلامي ممدوح موسى، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


دخلت مجال الإعلام بالواسطة؟ ممدوح موسى: وصلت للشهرة بمجهودي |فيديو


واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامي ممدوح موسى، بـ"العرافة وشيخ العرافين"، بحقيقة عمله كـ"مندوب مبيعات ودخل الإعلام ببارشوت، بعد معرفته بعدد من المشاهير؟".

ونفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،  هذا الأمر وعمله مندوب مبيعات، مضيفًا:"اللى عنده حاجة يطلعها، وآمال عثمان هي من قال ضدى تلك الشائعات، ولم يكن لدى أي علاقات بوزراء".

وأضاف ممدوح موسى :"وصلت للشهرة بشغلى ومجهودي والحمدالله حققت النجاح، وأنا مع الستات غلبان جدًا".

 

ممدوح موسى: عمرو دياب أشطر جيله.. 35 سنة في القمة |فيديو
قال الإعلامي ممدوح موسى، إن عمرو دياب ليس بحاجة للمساندة والدعم في شهرته، حيث أن مسيرته الفنية الطويلة تكفل له ذلك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،  إن :"عمرو دياب راكب على الجيل بتاعه لوحده.. 35 سنة على القمة وهناك غيره فنية".

 

ممدوح موسي: مستعد أعمل برنامج لمطربي المهرجانات ونجوم الراب بس بطريقتي.. فيديو
قال الإعلامي ممدوح موسى، إنه لا يمكن أن يعتزل الإعلام نهائيًا، ولن يقبل أن يكون مدير أو متعهد حفلات، مضيفًا: "أنا منتج برامجي".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،: "مستعد أعمل برنامج لمطربي المهرجانات ونجوم الراب، بس بفكرى وطريقتي.. وأجهز لذلك".

 

ممدوح موسى : طارق نور رفض "شارع النجوم".. وعملنا "خناقة كبيرة"..فيديو
قال الإعلامي ممدوح موسى، إن طارق نور رفض فكرة برنامجه "شارع النجوم" وتحول الأمر لـ"خناقة كبيرة"، مضيفًا:" أنا المنتج وصاحب الفكرة وصاحب كل حاجة، وكنت بدي طارق نور الشريط مقفول".

ورد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، على هجوم المطرب عمرو مصطفى عليه، قائلًا:" لم أقصد أي إهانة من قبل لعمرو مصطفى، وهذا لم يحدث من قبل.. عمرو أخويا وبداياته معايا ومع عمرو دياب، ومسجله على الموبايل –جنه.. فهو مجنون فن ومجنون في كل حاجة".

 

ممدوح موسى: سيبوا مطربي المهرجانات "ياكلوا عيش".. فيديو
كشف الإعلامي ممدوح موسى،  إنه يحب أغاني المهرجانات بشكل كبير، ولكن سيخرج شيء وفكر جديد خلال الفترات المقبلة.

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الكلام والأغاني المحترمة هي التي ستستمر، مضيفًا:" ياريت المهرجانات تنجح.. وسيبوهم ياكلوا عيش.. وأنا مع المهرجانات النضيفة".

 

ممدوح موسى: "الهضبة" سر نجاح عمرو مصطفى والناس عرفته بـ"خليك فاكرني".. فيديو
كشف الإعلامي ممدوح موسى، كواليس خلافات المطرب عمرو مصطفى والهضبة، عمرو دياب.

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، :" بكرة هيرجعوا لبعض.. وهيتصالحوا.. حتى لو الموضوع تأخر.. طول عمرهم في خناقات.. عمرو مصطفي بيحب عمرو دياب، لأنه سبب نجاحه وسبب إن الناس تعرفه بخليك فاكرني".


ممدوح موسى: إليسا جاتلي "شارع النجوم".. ومكنش حد يعرفها.. فيديو
قال الإعلامي ممدوح موسى، إنه له فضل على كثير من الفنانين والمشاهير، وذلك بعد أن استضافهم في برامجه التلفزيونية التي قدمها، وعرفهم الناس من خلالها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،: "إليسا جاتلي شارع النجوم، ومكنش حد يعرفها، وقالوا عليها بنت زي القمر، وكذلك شيرين، وفضل شاكر، كل هؤلاء الفنانين خرجوا من برنامجي، والناس عرفتهم من خلالي".
 

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