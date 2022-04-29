أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 أبريل 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 28 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 29 أبريل 2022:

سعر طن حديد عز 20 ألف جنيه.

حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1550 جنيها للطن

أسمنت النصر 1480 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1480 جنيها للطن

أسمنت وادى النيل 1480 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1500 جنيه للطن

أسمنت أسوان 1370 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1470 جنيها للطن

أسمنت السويس 1360 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1510 جنيهات للطن

أسمنت السويدي 1560 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1470 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.