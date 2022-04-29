عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سيصبح راسبا.. شوقي يكشف مصير أي طالب "يهكر التابلت" في الامتحانات الإلكترونية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا على جروب تعليمنا الجديد عبر تطبيق واتس اب ، بشأن مصيرأي طالب يتم اكتشاف قيامه “بتهكير التابلت” اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية.

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم ، أي طالب يتم اكتشاف قيامه “بتهكير التابلت” اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية ، سيتم تحرير محضر له فوراً بواسطة مسئول التطوير التكنولوجي والشؤون القانونية في اللجنة ، وسيعتبر الطالب "راسبا في المادة" بعد إقرار المحضر.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقت التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ،  للطلاب "الذين لن يتمكنوا من اداء امتحان الترم الثاني بنجاح بسبب عذر مرضي او تقني او شخصي مقبول".

وقال وزير التربية والتعليم ، سوف تتم الامتحانات البديلة وفق الجداول المعلنة مع مراعاة الضوابط الاتية :

  • تعقد الامتحانات "ورقياً" وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد.
  • يجب مراعاة احتساب (15 دقيقة) راحة للطلاب ما بين الاختبارات.
  • تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على السماح لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين يريدون اداء الامتحانات في مدارسهم الخاصة بدلا من التسكين في المدارس الحكومية التي جهزتها الوزارة . 

وشدد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستسمح بذلك بشرط أن يكون هذا على مسؤولية المدرسة الخاصة المباشرة امام طلابها.

وقال وزير التربية والتعليم : انا شخصيا افضل الالتزام بالجداول المعلنة والامتحان في المدارس الحكومية المجهزة في الفترة المسائية فقط ، حتى لا نسمع جدلا بعد بدء الامتحان من مشاكل تقنية في مدارس خاصة وننسى وقتها ان هم من اختاروا هذا

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لن يتعثر طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في اداء الامتحانات الالكترونية على التابلت في المدارس المجهزة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب تعليمنا الجديد على تطبيق واتس اب : الوزارة لم تضع جدول امتحانات بديل لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي “للطوارئ” خوفا من الاعطال الفنية بمنصة الامتحان مثلما يظن البعض ، ولكن هدف جدول الطوارئ هو انقاذ الطلاب الذين قد يتعثروا لظروف خارجة عن ارادتهم مثل :

  • مرض الطالب
  • غياب الطالب عن الامتحان الاساسي بعذر مقبول
  • انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الامتحان البديل لن يعقد في نفس يوم الامتحان الاصلي ، ولكنه سيعقد وفق الجدول المعلن .

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل جداول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ،  الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.

جداول امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المتعثرين في اداء الامتحانات إلكترونيا (1)
جداول امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المتعثرين في اداء الامتحانات إلكترونيا (2)
 

وكانت حالة من الجدل قد اثيرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة ، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم قرارات جديدة بشأن امتحانات صفوف مرحلة الثانوية العامة ، وقد تمثلت تلك القرارات في :

  • إذا حدث أي عطل بجهاز "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان، يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.
  • وسيتم عقد امتحان آخر للطلاب المتعثرين في اداء الامتحان الالكتروني في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر
  • يحق للطلاب المتعثرين في اداء الامتحان الكترونيا إعادة الامتحان ورقيًا في المادة أو المواد التي تعثر فيها وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.
  • بالنسبة لطلاب  الصف الأول والثاني الثانوي الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنازل، الدمج التعليمي، إلخ..) تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء (الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية، ولا يتم تطبيق فترة الراحة الخاصة بالطلاب المقرر لهم أداء جزء من الامتحان إلكترونيًا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها (15 دقيقة) ويتولى السيد الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة.
  • يلتزم المكلفين بوضع الأسئلة المقالية - 30% للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا - بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما في المواصفات المعتادة.
  • تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقيًا لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية، وبدون ورقة مفاهيم".
  • بالنسبة لامتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلبة الصف الثالث الثانوي : تعقد بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمدة بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.
وزير التربية والتعليم التابلت امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الصفين الاول والثاني الثانوي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

هل صلاة 4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة

أعمال الجمعة الأخيرة من رمضان كاملة.. هدي نبوي لا تغفله

حسام عبدالمنعم : جيراني احتفلوا بهزيمتي في مباراة الستة الشهيرة

ما هي الجمعة اليتيمة؟.. هل صلاتها تكفر عنك الفوائت؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أدى لمقتل 9 في أفغانستان

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

فيديو

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ