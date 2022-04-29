سيصبح راسبا.. شوقي يكشف مصير أي طالب "يهكر التابلت" في الامتحانات الإلكترونية

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا على جروب تعليمنا الجديد عبر تطبيق واتس اب ، بشأن مصيرأي طالب يتم اكتشاف قيامه “بتهكير التابلت” اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية.

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم ، أي طالب يتم اكتشاف قيامه “بتهكير التابلت” اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية ، سيتم تحرير محضر له فوراً بواسطة مسئول التطوير التكنولوجي والشؤون القانونية في اللجنة ، وسيعتبر الطالب "راسبا في المادة" بعد إقرار المحضر.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقت التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، للطلاب "الذين لن يتمكنوا من اداء امتحان الترم الثاني بنجاح بسبب عذر مرضي او تقني او شخصي مقبول".

وقال وزير التربية والتعليم ، سوف تتم الامتحانات البديلة وفق الجداول المعلنة مع مراعاة الضوابط الاتية :

تعقد الامتحانات "ورقياً" وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد.

يجب مراعاة احتساب (15 دقيقة) راحة للطلاب ما بين الاختبارات.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

جدول طوارئ بديل لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على السماح لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين يريدون اداء الامتحانات في مدارسهم الخاصة بدلا من التسكين في المدارس الحكومية التي جهزتها الوزارة .

وشدد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستسمح بذلك بشرط أن يكون هذا على مسؤولية المدرسة الخاصة المباشرة امام طلابها.

وقال وزير التربية والتعليم : انا شخصيا افضل الالتزام بالجداول المعلنة والامتحان في المدارس الحكومية المجهزة في الفترة المسائية فقط ، حتى لا نسمع جدلا بعد بدء الامتحان من مشاكل تقنية في مدارس خاصة وننسى وقتها ان هم من اختاروا هذا

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لن يتعثر طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في اداء الامتحانات الالكترونية على التابلت في المدارس المجهزة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب تعليمنا الجديد على تطبيق واتس اب : الوزارة لم تضع جدول امتحانات بديل لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي “للطوارئ” خوفا من الاعطال الفنية بمنصة الامتحان مثلما يظن البعض ، ولكن هدف جدول الطوارئ هو انقاذ الطلاب الذين قد يتعثروا لظروف خارجة عن ارادتهم مثل :

مرض الطالب

غياب الطالب عن الامتحان الاساسي بعذر مقبول

انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الامتحان البديل لن يعقد في نفس يوم الامتحان الاصلي ، ولكنه سيعقد وفق الجدول المعلن .

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل جداول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.

جداول امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المتعثرين في اداء الامتحانات إلكترونيا (1)

جداول امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المتعثرين في اداء الامتحانات إلكترونيا (2)



وكانت حالة من الجدل قد اثيرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة ، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم قرارات جديدة بشأن امتحانات صفوف مرحلة الثانوية العامة ، وقد تمثلت تلك القرارات في :