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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. المهن التمثيلية تحيي جهود المنتج صادق الصباح.. وأحداث مثيرة في حلقة مسلسل سوتس بالعربي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها بيان نقابة المهن التمثيلية لتحية جهود المنتج صادق الصباح صاحب عمل “بطلوع الروح”، وأحمد داود ينقذ شركة المسيري في سوتس بالعربي، ومراجعات قوية على فيلم توم كروز الجديد.

نقابة المهن التمثيلية تحيي المنتج صادق الصباح بعد عودة المحاسب المختطف

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تحيي فيه صادق الصباح  منتج مسلسل “بطلوع الروح” بعد التمكن من تحرير محاسب شركته المختطف أثناء تصوير مشاهد العمل. 

قبل عرضه في "كان".. ردود فعل إيجابية وإشادة بـ فيلم Top Gun: Maverick

تلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان نهاية شهر مايو المقبل. 

السعودية| تفاصيل برنامج احتفالات عيد الفطر برعاية هيئة الترفيه

أطلقت الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2022"، والذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.

مكتوب عليا الحلقة 27.. سلمى تفقد حملها من جلجل وفشل الخطة "كوكو واوا"

كشفت الحلقة 27 من مسلسل مكتوب عليا، حالة من الحزن التي سيطرت على سلمى بعد فقدان حملها من جلجل بعد مرورها بحالة من الانهيار العصبي عقب حديث بينها وبين رقية حول خداعهم لها وزواجها منه دون إخبارها. 

سوتس بالعربي الحلقة 27 ... أحمد داود ينقذ مكتب المسيري 

أنقذ المحامي آدم منصور (أحمد داود) مكتب المسيري زيدان من خسارة أحد عملائه، حيث كشفت الحلقة السابعة والعشرون عن اكتشافه إحدى الأخطاء في ملفات أحد العملاء الذي حاولت شركة منافسة سرقته، ليتمكن مع زين ثابت (آسر ياسين) من استعادة العميل وإنقاذ سمعة المكتب.

فاتن أمل حربي الحلقة 27 .. نيللي كريم تبحث عن بناتها

شهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

قررت نيللي كريم، ان تتنازل عن جميع القضايا المقدمة ضد شريف سلامة وذلك بعدما خطف ابنتيها.

المهن التمثيلية صادق الصباح سوتس بالعربي مكتوب عليا Arts Entertainment

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