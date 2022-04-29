تزن 15 قيراطاً.. بيع أكبر ماسة زرقاء بالعالم مقابل 57 مليون دولار

بيعت أكبر ماسة زرقاء زاهية تُعرض في مزاد بالعالم مقابل نحو 57.5 مليون دولار.





و وفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، أصبحت ألماسة «دو بير بلو» التي يبلغ وزنها 15.10 قيراط، واحدة من أثمن الماسات المعروضة على الإطلاق في المزاد بعد طرحها للبيع مع دار «سوذبيز» في هونغ كونغ.



والماسة التي تجاوزت التقديرات المرتفعة البالغة 48 مليون دولار، تمكّن من امتلاكها مشترٍ مجهول عبر الهاتف بعد نحو 8 دقائق فقط من المزايدة. وهي أكبر قطعة من الألماس الأزرق النابض بالحياة على الإطلاق وفقا لمعهد الأحجار الكريمة في أميركا.



تم بيع خمسة ماسات زرقاء فقط يزيد وزنها عن 10 قراريط بالمزاد العلني قبل اليوم، وهذا الحجر أول ما يتجاوز وزنه 15 قيراطاً.



اكتُشف الحجر الخام بواسطة «بيترال دايموندس» في منجم كولينان بجنوب أفريقيا في أبريل 2021.



بعد ثلاثة أشهر، اشترت «دو بير» و«دياكور» الحجر مقابل 40.2 مليون دولار، وأعادوا تسميته بـ«دو بير كولينان بلو»، مع تصنيع «دياكور» الماس المصقول.

ومنجم كولينان هو مصدر أكبر ماسة خام بجودة الأحجار الكريمة تم العثور عليها على الإطلاق - ماسة كولينان التي تم اكتشافها في عام 1905.

قبل البيع، عُرضت الماسة في نيويورك، ولندن، ودبي، وشنغهاي، وبكين، وشنتشن، وتايبيه.

وقال فرانك إيفريت، نائب الرئيس الأول ومدير المبيعات في «سوذبيز» للمجوهرات، إن الماسة «رائعة على عدة مستويات».

وتابع: «هي نادرة بسبب الحجم... حيث تزيد عن 15 قيراطاً، ولونها أزرق زاهٍ». وأشار إلى أن أحد أكثر جوانبها ندرة حقاً هو طريقة نحتها.

وأضاف: «السوق قوية جداً للمجوهرات في الوقت الحالي، لقد كانت كذلك خلال السنوات العديدة الماضية، ولكن أحد أقوى القطاعات هو الماس الملون... وأحد أقوى الألوان هو الأزرق»