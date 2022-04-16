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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـعباءة زرقاء .. درة تخطف أنظار متابعيها فى أحدث ظهور

درة
درة

نشرت الفنانة التونسية درة  صورة جديدة ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "درة" فى الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية "عباءة "زرقاء  اللون،مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بإطلالة محتشمة وأنيقة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

بإطلالة رومانسية.. درة رفقة زوجها في أحدث ظهور

وشاركت درة في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

والعمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.

كما عرض لدرة فيلم “الكاهن”، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

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