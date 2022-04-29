للحديث عن مشواره مع الأهلي والبدري.. شادي محمد ضيف برنامج "ضرب نار".. اليوم

في حلقة رياضية ساخنة، تستضيف الإعلامية داليا فؤاد، في برنامج "ضرب نار" على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، الكابتن التاريخي للنادي الأهلي شادي محمد، الذي يفجر العديد من المفاجآت حول علاقته بجمهور الأهلي وإدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

ويكشف الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، سبب تركه العمل بقناة النادي الأهلي بعد تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة القلعة الحمراء، كما يتحدث عن رأيه في كابتن حسام البدري خلال فترة توليه تدريب منتخب مصر، ورأيه في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

برنامج " ضرب نار" تقدمه الإعلامية داليا فؤاد، ويعرض طوال شهر رمضان المبارك 2022، حيث تقوم بعدة لقاءات مع النجوم والفنانين، وتدور أحداث البرنامج حول أسئلة الضيف عن حياتهم الخاصة ومن مشوارهم الفني وأجرأ الأسرار، والبرنامج يذاع على قناة القاهرة والناس الساعة 09:50 مساءً.

