في اليوم العالمي لـ الرقص .. تعرف على أبرز فوائده

يصادف اليوم 29 إبريل اليوم العالمي لـ الرقص، ولا يقتصر الرقص على الترفيه فقط فهو له العديد من الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تعليمه و ممارسته أيضا.



تعتبر الحركة المستمرة التي يعتمد عليها الرقص ليست فقط رائعة للصحة الجسدية ، ولكن أيضًا للصحة العقلية.

فوائد الرقص



-صحة الدماغ أفضل

وجدت دراسة أجرتها The New England Journal of Medicine أن الرقص يمكن أن يعزز ذاكرتك ويمنع ظهور الخرف، كما وجدت دراسات أخرى أن تمارين الرقص الهوائية يمكن أن تعكس فقدان الحجم في جزء الدماغ الذي يتحكم في الذاكرة ، والذي يميل إلى الانكماش في أواخر مرحلة البلوغ.

أخذ الوقت لتذكر الخطوات والحركات المتغيرة للرقص هو أيضًا طريقة رائعة لتحدي عقلك ، بغض النظر عن عمرك، وجد العلماء أن المهارات المعرفية مثل التخطيط والتنظيم تتحسن أيضًا من خلال تمرين مثل الرقص.



-تحسين المرونة

يمكن للحركات المرتبطة بالرقص زيادة المرونة وتقليل التيبس، على الرغم من ذلك لا تفرط في إجهاد نفسك - فحتى تمارين الإطالة البسيطة المرتبطة بالرقص يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل وأي وجع ناتج عن تمارين أخرى أكثر شاقة.



-تقليل الإجهاد

وجدت دراسة أجرتها مجلة Journal of Applied Gerontology أن الرقص الشريك المصحوب بالموسيقى يمكن أن يخفف التوتر، أظهرت دراسات أخرى أيضًا نتائج مماثلة ، حيث أشار البعض إلى أن الرقص يمكن أن يزيد من مستويات هرمون السيروتونين ، والذي يمكن أن يحسن مزاجك.



-الحد من الاكتئاب

وجدت دراسة تبحث في آثار الرقص على المرضى الذين يعانون من الاكتئاب أن أولئك الذين شاركوا في رقصة جماعية متفائلة أظهروا أقل عدد من الأعراض المرتبطة بالاكتئاب وكانوا أكثر نشاطًا وتفاؤلًا نتيجة لذلك.



-فقدان الوزن

زيادة الحركة تعني أيضًا زيادة فقدان الوزن، وجدت دراسة في مجلة الأنثروبولوجيا الفسيولوجية أن التدريب على الرقص الهوائي يمكن أن يساعدك على خسارة نفس القدر من الوزن مثل ركوب الدراجات أو الركض.

- زيادة الطاقة

وجدت الأبحاث التي أجراها تحالف الموارد الأكاديمية للنشر الأكاديمي أن برنامج الرقص الأسبوعي يمكن أن يحسن الأداء البدني للبالغين ويزيد من مستويات طاقتهم.

-تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

بالطبع ، كلما زادت سرعة الرقص ، زادت سرعة ضربات قلبك ، مما قد يؤدي إلى قلب أقوى وأكثر صحة.

وجدت دراسة إيطالية أن الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب والذين بدأوا في ممارسة الرقص يتمتعون بصحة قلب وتنفس ونوعية حياة أفضل بكثير مقارنة بأولئك الذين قاموا ببساطة بالدراجة أو المشي على جهاز المشي.



-تحسين الصحة الاجتماعية والعاطفية

دروس الرقص هي طريقة رائعة لتكوين صداقات جديدة والتوسع اجتماعيًا! إن وجود علاقات إيجابية هو عامل رئيسي يساهم في تحسين الصحة العقلية - يمكن أن يزيد من مشاعر السعادة ، ويقلل من التوتر ، بل ويؤدي إلى نظام مناعة أقوى.



- زيادة احترام الذات والثقة

تشير الدراسات إلى أن الراقصين يميلون إلى الإبلاغ عن مستويات أعلى من احترام الذات ومزيد من الثقة.

يمكن أن يكون الرقص مفيدًا للأشخاص من جميع الأعمار، يمكن ترويض العديد من الأشكال ، مثل الرقص في القاعة ، بما يكفي للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ، في حين أن الأشكال الأخرى يمكن أن تسمح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم بحرية ، وإطلاق طاقتهم ، وممارسة الانضباط عن طريق حفظ وتعلم خطوات معينة.



المصدر: prudential