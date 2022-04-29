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عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

الفنان عمرو مصطفى
الفنان عمرو مصطفى

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطربي المهرجانات نجحوا الفترة الماضية ولكن نجاحهم كان بسبب عدم وجود بديل لهم، قائلا: "مطربي المهرجانات حلوين وجمال وهما ناجحين عشان مفيش بديل لهم، والمشكلة الان في توزيع الموسيقي وليس اللحن، وأغاني المهرجانات كلها نغمة واحدة".

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وأوضح الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن اغاني المهرجانات تنجح لأنها تقدم خطوة منتظمة، مضيفا: "ويجز أنجح واحد السنة دي وأنا مسمعتهاش أغنيته الأخيرة، وأيضا الغزالة رايقة نجحت ولكن دي أغاني معدودة وبسيطة جدا على مدار السنة، والنجاح هو اللي بيستمر".

وأشار الفنان عمرو مصطفى، إلى أنه ساعد في خروج أسماء وأجيال كبيرة أصبحت أسماء كبيرة وآن الأوان أن يهتم بنفسه، متابعا: "أنا طلعت أسماء وأجيال واديت كتير قوي وعايز أبص لنفسي شويه وكفاية تقليد".

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