الاختيار في المقدمة .. أبرز أحداث الحلقة 27 من مسلسلات رمضان

شهدت الحلقة 27 من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، التقى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومحمد مرسي، حيث طلب السيسي، الاعتذار للشعب المصري على كل شيء سيء حدث في المفترة الماضية وطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع القوى السياسية.

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تفاصيل الحلقات الـ27 من مسلسلات رمضان".

وظهر النجم أمير كرارة بشخصية العقيد أحمد منسي، الذي كان متواجدا في مستشفى القوات المسلحة بعد إصابته في يده، وزاره ضابط المخابرات الحربية مروان العدوي وزميله الضابط أكرم، وفي مسلسل العائدون بدأت الحلقة بقوة، بعدما وقع علاء في يد سياف وهو يتحدث مع الضابط عمر على الهاتف ويمنحه إحداثيات المكان حتى يعلم أماكن تمركز عناصر داعش.

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، خطف سيف بناته أثناء جلسة الرؤيا وذهب بهم إلى ناس غير معروفين وحصل على تليفون إحدى بناته حتى لا تخبر والدتها بشيء، واتصل بفاتن وأخبرها أن البنات بفرقته وطلب منها ألا تحاول معرفة مكانهم على وجه التحديد وأن تتنازل عن كل القضايا وتعود إليه.



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