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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الكرتون في القليوبية

نشوب حريق
نشوب حريق

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 5 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع داخل مصنع كرتون بشبرا الخيمة حيث تم السيطرة على الحريق واخماد النيران وجارِ أعمال التبريد.


تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بالتحفظ على الحريق وندب المعمل الجنائى لفحص الحريق لمعرفة اسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وبيان مدى تراخيص المصنع من عدمه.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية اخطارا بنشوب حريق بمصنع كرتون بجوار مسجد المنى شارع الروضة مدينة ابن الحكم اول شبرا الخيمة.
 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء وجرى السيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها الى المبانى والمناطق المجاورة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد قضت برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين.
 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31497 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4580 لسنة 2021 جنايات جنوب بنها أن المتهم "حسين ر ف"، 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانونية.
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض مطواة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته وأمرت النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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