غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية مزدحمة بالطلاب غربي الإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ويرافقها بسيوني محمد بسيوني مدير تعليم غرب حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بنطاق حي غرب الإسكندرية؛ وذلك بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وحفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

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أسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مراكز للدروس مزدحمة بالطلاب وبدون الالتزام بأي اجراءات احترازية حيث تم غلق عدد ٢ سنتر بمنطقة كرموز وعدد ١ سنتر بمنطقه غيط العنب وعدد ٢ سنتر بالورديان بمنطقة مينا البصل ومنهم سنتر مكون من دور أرضي وثلاث أدوار علوية ومزدحمة بالكامل بالطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية والشئون القانونية ومسئول الغلق بالحي ومسئولي تعليم غرب الاتصال السياسي والامن والشئون القانونيه والأمن الصناعي والتضامن الاجتماعي.

ونوهت شعبان بأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية وحفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والمواطنين.