مفاجأة لأسواق المال.. البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة لـ 14% سنويا

قلص البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14% سنويا، وجاء القرار مفاجئا للأسواق التي توقعت خفضا إلى مستوى 15% - 15.5%.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته، إن قرار المنظم بشأن سعر الفائدة الرئيسي وحول البرنامج الحكومي للإقراض الميسر سيحد من حجم التراجع في النشاط الاقتصادي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

كذلك ألمح المركزي الروسي لتنفيذ تخفيضات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي خلال العام الجاري، وجاء في البيان "يرى بنك روسيا (المركزي) أن هناك مجالا لخفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2022. سيكون السعر الرئيسي في المتوسط ​​لعام 2022 في حدود 12.5% - 14%".

وأشار البنك المركزي الروسي إلى أنه من المتوقع أن يكون التضخم في روسيا خلال العام الجاري في نطاق يتراوح ما بين 18% و 23%.

كذلك توقع المركزي الروسي انخفاض الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 8% - 10%، وفي العام المقبل 2023 في حدود 3%، على أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2024 بنسبة 2.5% - 3.5%.

وقرار البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي كان مفاجئا للأسواق، حيث توقع خبراء أن يقوم المركزي الروسي بتقليص الفائدة إلى مستوى 15% - 15.5%، واعتبر الخبراء قرار المركزي خطوة جريئة وغير متوقعة.