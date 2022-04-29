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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي يسلم جوائز مسابقة "الخبير الصغير"

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي يسلم جوائز الملكية الفكرية

اختتمت مسابقة "الخبير الصغير" في الملكية الفكرية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية 2022 والذي جاء هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وتنافس على لقب "الخبير الصغير" بعد أن وصلوا للنهائيات فريق MRSA من شبين الكوم بالمنوفية، وفريق الرابطة من شبين الكوم بالمنوفية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع، وهي مسابقة للشباب من الفئة العمرية 12 إلى 15عاماً تهدف إلى نشر الوعي بأهم مبادئ الملكية الفكرية للشباب وحثهم على القراءة والبحث في هذا المجال الهام، وتشجيعهم على الابتكار والابداع.


وانتهت المسابقة بفوز فريق MRSA بجائزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتقدم للمشاركة في هذه المسابقة أكثر من 20 فريق من مختلف محافظات مصر، ويتكون الفريق الواحد من 4 متسابقين، بعد أن اجتازوا برنامج "الملكية الفكرية للشباب" التي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخصصته الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية؛ ليكون ملائمًا للشباب من مختلف الدول العربية.

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وأوضحت الدكتورة فاطمة سمير المدير التنفيذى لمشروع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن الهدف من المسابقة هو نشر ثقافة الملكية الفكرية والتعريف بالصور المختلفة للملكية الفكرية واحترام الحقوق الأدبية للغير بين فئات النشء والأطفال وهى أحد الآليات التى تتبعها أكاديمية البحث العلمى فى تعليم الملكية الفكرية. وأضافت الدكتورة فاطمة أنه تم اختيار 10 فرق للمشاركة في المسابقة وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وبدأت التصفيات في 22 أبريل 2022 في جو من الحماس والتنافس. 

 

وكان المتسابقون من مختلف الفرق على قدر جيد جدًا من المعلومات في أهم فروع الملكية الفكرية (حق المؤلف، براءات الاختراع والعلامات التجارية) مما رفع الحماس في غالبية المباريات.

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