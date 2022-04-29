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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعيد.. استمرار حملات النظافة والتجميل وصيانة الإنارة والحدائق بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد محافظ الدقهلية أنه تم رفع 293 طن قمامة و10 طن اتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 95 معدة على مدار ثلاث ورديات شملت سيارات قلاب 5 و10 و20 طن و3 لودر زاحف و 2 لودر كبير و4 سيارات حمولة نصف طن و2 سيارة كهرباء وسيارات مكابس.

ومن جانبه أوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد استمرت حملات النظافة والتجميل والإنارة والتشجير بالمنطقة المركزية شملت جميع القطاعات على مدار يومين.

وتم المرور علي الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها شارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الترعة وشارع النخلة وشارع سعد زغلول ومنطقة مبني المحافظة وشارع الثانوية وشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وشارع أحمد ماهر وامتداد جيهان ومنطقة الجلاء والصدر ومبارك والمجزر وسندوب وتم كذلك تكثيف أعمال الجمع المنزلي بالشوارع الضيقة والفرعية بالجلاء منها شارع أحمد سلامة.

 كما شملت الحملة صيانة الخلايا الكهربائية وتدعيم الإنارة بشارع المضرب ومنطقة عزبة الشال وتفريعاتها  وشارع فريدة حسان ومنطقة المختلط كما شملت الحملة أيضا نظافة الحدائق العامة وتقليم ورفع الناتج التقليم وغسيل حديقة شجرة الدر استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك  واستكمال أعمال النظافة والتجميل والكنس بشوارع المنطقة المركزية ومنها استكمال أعمال التطوير والدهانات بشوارع المشاية والجمهورية.


وهذا وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الاتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول..

الدقهلية محافظ الدقهلية المنصورة المنطقة المركزية المشايه

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