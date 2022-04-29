مفتي الجمهورية: الإحسان إلى الجار له مظاهر عديدة أولها كف الأذى.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن هناك نوعين من الجيران هما الجار ذي القربى والجار الجنب.

وأضاف "شوقي علام"، في حواره مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "مكارم الأخلاق"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل لقاء بين أي اثنين يمحل معنى الجيرة"، لافتا: "الجوار في صورة العديدة يحتاج أن نتعامل معه بأحكام الإسلام".

وأشار: "الإحسان بالجار له مظاهر عديدة أولها كف الأذى، سواء بالكلمة أو بالنظرة"، موضحا: "هناك بيوت أسعارها غالية ومرتفعة بسبب الجار".

وأوضح: "الذي يؤذي جاره بأي أسلوب سواء المادي أو المعنوي أو اللفظي أو الفعلي فهذا مخالف للإسلام، وهي أساليب محرمة".