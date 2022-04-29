صبا مبارك: حرصت على مشاهدة النسخة الأصلية من "سوتس" لأقدم شخصية مختلفة

كشفت الفنانة صبا مبارك كواليس تحضيرها لشخصية المحامية فريدة المسيرى فى مسلسل "سوتس بالعربي".



وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":"أعرف أن بعض الممثلين لا يفضلون مشاهدة العمل الأصلي حتى لا يتأثروا به، ولكني حرصت على مشاهدته فأنا أفضل التعرف على العمل الأصلي حتى أستطيع تقديم أداء وشخصية مختلفة، وما ساعد على ذلك المعالجة والسيناريو في النسخة العربية التي كانت مميزة للغاية، بجانب التحدث مع محامين للتعرف أكثر على طبيعة عملهم والأجواء الخاصة بالمحاماة.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019). المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد.

المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.