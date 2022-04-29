تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي بعد قليل على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :



محمود الزنفلي في حراسة المرمى

أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - احمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيوني - أسامة فيصل - ناصر منسي



وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - محمد دبش - محمود سيد - احمد ياسر - محمد لعبة - موسي دياوارا - كريم بامبو - محمد حامد - إبراهيم سيد