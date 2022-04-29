الاختيار 3 الحلقة 28..عقب مظاهرات 30 يونيو..السيسي: القوات المسلحة أمام مسئولية تاريخية

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، تحرك المصريين بالملايين يوم 30 يونيو للتظاهر ضد الإخوان ومحمد مرسي، وتعليق الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع على الأحداث.

وقال السيسي للواء عباس كامل:"المصريين بيتحركوا زي الأمواج .. كإنهم في هجرة من مكان خطر لمكان أمان ومن حال لحال.. الناس نزلت الشارع بالأعداد دي عشان الشعب المصري خاف على وسطيته ومستقبله ونزل لما حس إن بلده بتتغير ومش هتبقى بلدنا".

واستطرد الرئيس السيسي:" الشعب نزل عشان يقول لأ أنا مش هعيش بالطريقة دي.. واللي بيحصل ده بيحط القوات المسلحة قدام مسئولية كبيرة وتاريخية".

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.