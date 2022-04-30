الصين ترفع أسعار الوقود للمرة الثامنة خلال 2022

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين عن ، رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل.

تابعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين: وبناءً على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط الدولية، سترتفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 205 يوانات (حوالي 31.24 دولار أمريكي) و200 يوان لكل طن بالترتيب.

الصين ترفع أسعار الوقود للمرة الثامنة

وهذه هي المرة الثامنة لارتفاع أسعار الوقود خلال السنة الجارية 2022.

وبموجب آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا لكل طن وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، فإن أسعار منتجات النفط المكرر مثل البنزين والديزل في الصين سيتم تعديلها وفقا لذلك.