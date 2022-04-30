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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي: كورونا لم ينته بعد.. وقد تظهر سلالات جديدة

فاوتشي: كورونا لم
فاوتشي: كورونا لم ينته بعد.. وقد تظهر سلالات جديدة

حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، من أن وباء كورونا لم ينته بعد.

وأشار فاوتشي في تصريحات تلفزيونية إلى أنه من غير المرجح أن تقضي الولايات المتحدة على "كوفيد-19" عبر سياسة مناعة القطيع التقليدية.

فاوتشي : فيروس كورونا يتجه لمرحلة "التوطن" في الولايات المتحدة

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وأوضح أن معدل انتشار كورونا يتباطئ في البلاد، لكن التحدي هو كيفية الاستمرار في تحسين الوضع.

وأضاف فاوتشي أن هناك كثير من التحورات الفيروسية بجميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يظهر متغير جديد، قد يؤدي لزيادة محتملة أخرى في الإصابات.

وفي وقت سابق، قال الطبيب الأمريكي إن الولايات المتحدة  لم تعد في مرحلة الجائحة لفيروس كورونا، وذلك بسبب انخفاض عدد حالات الإصابة ودخول المستشفى والوفيات.

وأكد أن تعليقاته قد أسيء فهمها من قبل البعض لتعني أن الجائحة قد انتهت، "وهذا ليس ما قلته".

فاوتشي : لم ننته من الجائحة

وتابع "لم ننته من الجائحة.. لا تدع أي شخص يسيء تفسير أن الجائحة قد انتهت، لكن ما نحن فيه هو مرحلة مختلفة من الجائحة".

وقال فاوتشي إنها "فترة انتقالية .. على أمل أن نتجه نحو المزيد من السيطرة حيث يمكن العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية دون حدوث اضطراب كامل في المجتمع".

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