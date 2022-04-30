مواليد اليوم من برج الثور 30 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة فتكون انطلاقة واعدة وتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا تناسبك نوعية عملك وتخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة فتكون سنة غنية ومناسبة للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور تحمل في طياتها حجوزات للسفر ورومانسية وترويجا ناجحا لعملك.



مولودة اليوم السبت 30 نيسان ابريل من برج الثور



وأوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن مولودة اليوم من برج الثور يتمتعن بمهارة كبيرة في المسائل المالية والوظائف الإدارية والتنفيذية، فهي قاسية على نفسها في العمل، لكنها تعمل بحزم ولا تهمل فيه، وهي مرهفة الإحساس، ومرحة تجذب القلوب إليها بسهولة، اجتماعية بطبعها، صديقة وفية مخلصة، في بعض الأحيان تكون فوضوية ومشاكسة وفي أحيان أخرى تكون رزينة وهادئة، طفولتها تبقى مطبوعة في ذاكرتها وتترك أثراً واضحاً في تصرفاتها، لا ترضى بديلاً عن الحب فإذا أحبت تحب بصدق وللأبد فهي أكثر غموضاً في علاقاتها.