عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد اليوم من برج الثور 30 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة فتكون انطلاقة واعدة وتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا تناسبك نوعية عملك وتخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة فتكون سنة غنية ومناسبة للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور تحمل في طياتها حجوزات للسفر ورومانسية وترويجا ناجحا لعملك.


مولودة اليوم السبت 30 نيسان ابريل من برج الثور


وأوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن مولودة اليوم من برج الثور يتمتعن بمهارة كبيرة في المسائل المالية والوظائف الإدارية والتنفيذية، فهي قاسية على نفسها في العمل، لكنها تعمل بحزم ولا تهمل فيه، وهي مرهفة الإحساس، ومرحة تجذب القلوب إليها بسهولة، اجتماعية بطبعها، صديقة وفية مخلصة، في بعض الأحيان تكون فوضوية ومشاكسة وفي أحيان أخرى تكون رزينة وهادئة، طفولتها تبقى مطبوعة في ذاكرتها وتترك أثراً واضحاً في تصرفاتها، لا ترضى بديلاً عن الحب فإذا أحبت تحب بصدق وللأبد فهي أكثر غموضاً في علاقاتها.

الاتصالات الأبراج برج الثور التواصل الاجتماعي الأبراج حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

علامات ليلة القدر.. الرياح فيها ساكنة فهل تصادف 29 رمضان؟

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. طريقة عمل الأومليت الإسباني.. وأسباب النزيف بعد الولادة القيصرية

ما أسباب الابتلاء والمصائب .. 7 عطايا إلهية للصابرين

وفاة خال الفنان أحمد العوضي .. شاهد

تعودت على هذا.. أول تعليق من سارة سلامة على صورة أبو جبل

ترشيحاتنا

ليفربول ونيوكاسل الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30 - 4 - 2022

5 آلاف جنيه.. ارتفاع في أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

أخبار التكنولوجيا| نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك.. وآبل تتوقع 8 مليارات دولار انخفاضا في المبيعات

موعد عيد الفطر.. دار الإفتاء تستطلع رؤية الهلال مساء اليوم

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 30-4-2022

بينهم أطفال.. إرتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة إلى 9 وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شراء تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ