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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس السريع.. اتعلميه خطوة بخطوة

ترمس
ترمس

يتبقى على العيد سوى أيام قليلة واعتادت بعض ربة المنزل على إعداد أو شراء تسالي لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل الترمس السريع.. اتعلميه خطوة بخطوة


مقادير 


ترمس حلو / سريع
ماء
كمون
ملح


طريقة عمل الترمس السريع


تحضير وعاء كبير مملوء بالماء لوضع الترمس فيه ويتم نقعه لمدة لا تقل عن 18 ساعة.
يمكن تبديل المياه المنقوع فيها الترمس، وتغييرها بمياه أخرى وضعيها على النار حتى يصل إلى الغليان، ومن ثم تركه لمدة 5 دقائق وننزعه من على النار.
غسل الترمس مرتان وثلاثة حتى يبرد تمامًا.
تحضير وعاء يحتوى على مياه نظيفه، يترك الترمس منقوع فيه لمدة تصل إلى 7 ساعات.
غسل الترمس جيدًا وضعيه في الثلاجة ويمكنك إضافة القليل من الملح عليه.
ويمكن أيضًا إضافة الكمون المطحون وعصير الليمون مما يعطي مذاق لذيذ للترمس.

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