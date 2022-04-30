حزب حماة الوطن بالسويس يكرم 35 طفلا من حفظة القرآن الكريم

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة السويس ، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم ، اليوم، في أحد القاعات بشارع الجلاء، فى المسابقة التى نظمتها الأمانة على مدار ٣ أيام الماضيين ، بناءا على توجيهات الفريق جلال هريدى رئيس الحزب .

بحضور النائب السابق طارق فاروق متولى أمين حزب حماة الوطن بالسويس و وليد خضارى أمين التنظيم والشيخ مصطفى حامد أمين الشئون الدينية بالحزب وعدد أعضاء الهيكل التنظيمي والشخصيات العامة .

وانقسمت مسابقة القرآن التي نظمها الحزب على مستويان، الأول القرآن كاملا بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٠ عاما، والمستوى الثانى الأجزاء الثلاثة الأخيرة بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ١٥ عاما .

وأكد طارق فاروق متولى، على أهمية غرس قيم الدين السمحة لدى الأطفال لخلق شخصية متميزة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب والتركيز على النماذج المتفوقة لديهم لخلق روح المنافسة الشريفة بينهم .

وأضاف أن المسابقة كشفت عن رموز كانت سببا في ميلاد جيل يحفظ القرآن الكريم في صدره وهو ما نأمل أن يكون منعكسا على سلوكيات الفرد لتسمو الروح والأخلاق بعيدا عن الانحراف أو الانجراف إلى منعطفات غير محمودة.

واختتم الحفل بتكريم ٣٥ من حفظة القرآن الكريم منهم المراكز الأولى فى كل مستوى .