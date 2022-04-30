الطب البيطري بالغربية يشن حملة للقضاء على الثعالب والحيوانات الضالة بكفر الزيات

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية اليوم عن شن حملة مكبرة تستهدف القضاء على ظاهرة انتشار الثعالب بإحدي قرى مركز كفر الزيات.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية حفاظا على صحه وحياة المواطنين بالمحافظة من الإصابة بالأمراض المشتركة .

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية أنه تم تشكيل لجنة مكبرة ضمت أطباء الطب البيطرى على مستوى مراكز المحافظة بمقاومه الحيوانات الضالة خاصه العاقر منها والتى تقوم بمهاجمة المواطنين .

وأشار مدير الطب البيطري أنه تم رصد بعض الثعالب بإحدى قرى مركز كفر الزيات فضلا عن الدفع بلجان متخصصه برئاسة مدير إدارة كفر الزيات وأطباء قسم الصحة بالترصد لهذه الحيوانات و مكافحتها والقضاء عليها حمايه للمواطنين وحيواناتهم من إمكانية التعرض للمهاجمة والعقر فيما تم التخلص منها بالشكل الصحى الأمن.

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