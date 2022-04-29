محافظ الغربية: تحصين 247 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتهاء مديرية الطب البيطري بالغربية من أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2022 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع تحت إشراف الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة .

و بلغ إجمالي ما تم تحصينه من الحيوانات منذ بداية الحملة القومية للتحصين في 15/ 3 / ٢٠٢٢ وحتى يوم 28/4/2022 ( 215203 من الأبقار والجاموس بنسبة تغطية 96% و 32014 من الأغنام والماعز بنسبة تغطية 77 % بإجمالي 247307 حيوان بنسبة تغطية إجمالية 93 % )



وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في تحصين الحيوانات المشتراة حديثاً من أسواق خارج المحافظة وكذلك الحيوانات التي بلغ عمرها سن التحصين، مشيراً إلى توافر التحصينات على مدار العام بالمديرية وإدارتها الثمانية أيضا بالوحدات البيطرية المنتشرة على مستوى المحافظة.