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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مزاد سيارات جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تأتى فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يبرز أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة.

 

كما ان هناك حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وفي عمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو" فى السوق المصرى ، وكان قد تم الاعلان سابقا عن مزاد سيارات جمارك السويس ونويبع  ، من قبل هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية   .

وكشفت مؤخرا هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية  ، عن تفاصيل  فعليات مزاد السيارات التابع لجمارك السويس ونويبع والسخنة والأدبية وبدر والاسكندرية ، و الذى سيقام في يوم 10 مايو 2022 القادم .

وأوضحت الهيئة أن جميع السيارات والموتوسيكلات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض يرخص والبعض الآخر لا يرخص. 

 

وتأتى السيارات التى ستشترك فى مزاد جمرك السويس من طرازات جيب جراند شيروكي 2007 ، و جيب شيروكي 1999 ، و شيفروليه رافير 2010 ، و بيجو 307 كابروليه 2006 ، و تويوتا كورولا 2015 و2019 ، و هوندا جاز 2012 ، و سكودا أوكتافيا 2000، و تويوتا 2007 ، و كاديلاك 2007 ، و جي ام سي انفوي 2004.

اما مزاد سيارات جمرك نويبع ، فيضم BMW 728 موديل 2001 ، و كاديلاك STS 2005 ، و مرسيدس 500LM 2003 ، و BMW 525i 1989 ، و سانج يونج 1995 ، و جيب شيروكي 1992 ، و ميتسوبيشي لانسر ، و 2 فولفو جرار ، و 58 موتوسيكل أنواع وماركات مختلفة. 

وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة ، و تبدأ جلسة المزاد في الساعة 12 ظهراً، كما يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

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