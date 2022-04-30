محافظ القليوبية: توريد 397.760 طن قمح للشون والصوامع

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء موسم توريد القمح بالمحافظة للعام الحالي ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى اليوم، السبت، بلغت 397.760 طن من الأقماح المحلية،

وأوضح محافظ القليوبية أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والتموين بضبط ومصادرة أي كميات من الأقماح المتداولة بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، وتفعيل أعمال اللجان المشكلة برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية ممثل عن الزراعة لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتحقيق المستهدف، فضلاً عن القيام بالمتابعات الميدانية للصوامع لتقديم الدعم اللوجيستي، وشن حملات رقابية على المطاحن الخاصة لحوكمة منظومة التوريد.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد المحصول للبدء في تفعيل القرارات الوزارية بمنعهم من الحصول على الدعم اللازم، مع صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين أولا بأول لتحقيق المستهدف.

ووجه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم، والعمل على توريد أكبر قدر من المستهدف لهذا العام، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

جدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة، حيث يبلغ سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط ٨٨٥ جنيها للإردب، ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطا ٨٧٥ جنيها للإردب، ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٨٦٥ جنيها للإردب.