الأرصاد: انخفاض الحرارة والقاهرة تسجل 33 درجة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم السبت .

وقالت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إن طقس اليوم من المقرر ان يشهد موجة انخفاض بدرجات الحرارة يصل 3 درجات وتسجل القاهرة 33 درجة مئوية والذى من المقرر ان يستمر حتى غد الأحد على أن يكون الطقس حار خلال فترة النهار ومعتدل على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .



ولفتت " غانم " ، إلى أنه مع غياب سطوع أشعة الشمس وحلول الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومن المتوقع أن تسجل العظمى 18 درجة مئوية على القاهرة ليلا ومعتدل على السواحل الشمالية وجنوب البلاد مع وجود نشاط للرياح سرعته 50 كم فى الساعة يساعد عل الشعور بالأجواء الربيعية والتى من المقرر ان تستمر طيلة الأسبوع الحالى ، ونصحت التعرض بأشعة الشس خاصة فى وقت الظهيرة من الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصرا .



