أنشودة الوداع.. قصة أغنية «والله لسه بدري» للفنانة شريفة فاضل

لكل مناسبة نجد أن هناك ما يميزها من الأغاني التي تصاحب مظاهر الاحتفال بها، كذلك شهر رمضان المبارك، فهناك أغاني وأناشيد دينية، مرتبطة بالشهر الفضيل، تعيد إليها الحنين، وتشعرنا بالأجواء الرمضانية المميزة.

تعتبر أغنية «والله لسه بدري يا شهر الصيام»، للفنانة شريفة فاضل، أحد أهم الأغاني التي ترتبط ارتباط وثيق بقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، والتي نشعر بالحزن على سرعة مرور الشهر الفضيل كلما نستمع إليها، فما قصة تلك الأغنية؟

قصة أغنية والله لسه بدري

في أحد الأيام كتب الشاعر عبد الفتاح مصطفى كلمات أغنية «والله لسه بدري يا شهر الصيام» وعرضها على الإعلامي وجدي الحكيم، الذي كان يشغل منصب مراقب الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية في ذلك التوقيت.

أُعجب الإعلامي وجدي الحكيم كثيرًا بكلمات الأغنية وعرض كلماتها على المطربة شريفة فاضل التي تحمست كثيرًا لها، وقدمتها للموسيقار عبد العظيم عبد الحق الذي لحنها في يومين فقط بشقته بالعباسية.

تسجيل وإذاعة الأغنية

سجلت الفنانة شريفة فاضل أغنية «والله لسه بدري يا شهر الصيام» في ستوديو 36 بالإذاعة، وتم إذاعتها في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، وأصبحت منذ ذلك الحين الأغنية الوحيدة التي أُذيعت في وداع شهر الصوم.

شريفة فاضل

شريفة فاضل ترفض تقاضي أجر على الأغنية

بعد الانتهاء من تسجيل أغنية «والله لسه بدري يا شهر الصيام»، وإذاعتها، رفضت الفنانة شريفة فاضل تقاضي أي أجر مادي كأجر لها على غنائها تلك الأغنية، واعتبرتها أول أغنية دينية لها.

كلمات الأغنية

تم البدر بدري والأيام بتجري

والله لسه بدري والله يا شهر الصيام

حيانا هلالك

ردينا التحية

زهانا جمالك بالطلعة البهية

دي فرحة سلامك

والا وداع صيامك

والله لسه بدري و الله

يا شهر الصيام

يا ضيف و قته غالي

وخطوة عزيزة

حبك حب عالي

في الروح والغريزة

أيامك قليلة

والشوق مش قليل

والغيبة طويلة

ع الصبر الجميل

لسه بدري حبة

يتملى الأحبة

والله لسه بدري والله

يا شهر الصيام

بتحلف يتيمك

ما تلمح دموعه

وتسره بقدومك

وتنور شموعه

وتسيب يوم وداعك

فوق الأرض عيد

يا هالل بفرحة

ومفارق بفرحة

والله لسه بدري والله

يا شهر الصيام