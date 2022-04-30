الارتفاع مستمر.. الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تتواصل حول أنحاء العالم

واصلت دول العالم ، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.



وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 12 ألفا و888 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و250 ألفا و949 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة 126 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 28 ألفا و529 حالة.



وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 15 ألفا و149 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 115 ألفا و883 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 865 حالة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 7 آلاف و122 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 930 ألفا و969 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 702 حالات.



وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5 آلاف و199 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و140 ألفا و543 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 18 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 18 ألفا و156 وفاة.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 1424 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و22 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 215 ألفا و667 إصابة.



وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1426 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و905 آلاف و101 إصابات، وسجلت 8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 40 ألفا و155 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 97 شخصا؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و845 ألفا و118 شخصا.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 958 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و738 ألفا و769 إصابة، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 324 ألفا و294 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 933 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و780 ألفا و955 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات حتى الآن إلى 19 ألفا و905 حالات.



وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 842 حالة إصابة جديدة، و17 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 5 ملايين و996 ألفا و514 حالة، والوفيات إلى 116 ألفا و 59 حالة وفاة.



وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 491 حالة إصابة جديدة، و10 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و156 ألفا و466 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و641 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 504 حالات إصابة جديدة، وحالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و58 ألفا و195 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و 94 حالة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 532 إصابة جديدة و11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و221 ألفا و653 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و83 وفاة.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 276 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 572 ألفا و193 حالة، والوفيات إلى 2539 حالة وفاة.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 153 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و655 ألفا و98 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 16 ألفا و807 وفيات.



وتعافى على مدار أمس 237 شخصا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و637 ألفا و37 حالة.



وفي لاوس، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 273 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 207 آلاف و469 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 744 حالة.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 حالة إصابة جديدة، وصفر وفيات؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و885 حالة، والوفيات إلى 2179 حالة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 12 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و533 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 11 حالة تعاف في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و291 ألفا و55 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 19 حالة إصابة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و596 حالة، والوفيات إلى 1637 حالة.



وفي نيبال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 978 ألفا و810 حالات والوفيات إلى 11 ألفا و 951 حالة وفاة..



وفي أفغانستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 178 ألفا و 879 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و683 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل حالتي إصابة جديدتين، دون تسجيل حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 422 ألفا و867 حالة، وتستقر الوفيات عند 8 آلاف و622 حالة.