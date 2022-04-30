رسميًا.. وفاة مينو رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين حول العالم

تُوفي الإيطالي مينو رايولا، أحد أشهر وكلاء اللاعبين حول العالم، اليوم "السبت"، عن عمر يناهز 54 عامًا.

ونشرت محامية رايولا بيانًا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي أعلنت خلاله وفاته بعد معاناته مع المرض.

كانت تقارير صحفية قد أعلنت يوم الخميس وفاة مينو رايولا، لكن وكيل اللاعبين قام بنفي الخبر بتغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر” .

ويعد رايولا وكيلًا لأكثر من 70 لاعبًا حول العالم أبرزهم إيرلينج هالاند نجم فر يق بوروسيا دورتموند، هدف ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة، والذي يستعد لمغادرة دورتموند هذا الصيف وكان رايولا هو الذي سينفذ عملية رحيله، إضافة لبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وكان المقرر رحيله في ظل اهتمام يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه.

ويعد رايولا أنجح وأشهر وكيل لاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة.