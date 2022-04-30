حسام موافي: قطع صلة الرحم جريمة يعاقب عليها الله..فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن قطع صلة الرحم جريمة، ومعنى كلمة قطع الرحم هو التعمد في مقاطعة صلة الرحم .

وأضاف خلال برنامج " ربي زدني علما “ المذاع على قناة صدى البلد، :” القطع يكون بالتعمد كقول الشخص "مش هكلم فلان ده ومش هخش بيته"، وقطع صلة الرحم جريمة يعاقب عليها الله ".

وتابع حسام موافي:" من قطعك عليك أن تصله وصلة الرحم ليس معناها تصل من وصلك لكن هى أن تصل من قطعك والشيطان طبعا من هسيبك من باب الكرامة، وإذا كنت عاوز الجنة متسمعش كلامه ".



وتابع أن الله سبحانه وتعالى قال “ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا “ فيجب أن نتخذ الشيطان عدو، مضيفا:” حذاري ان تتبع الشيطان”.