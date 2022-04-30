عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 3302 مسجدا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

 انتهت مديرية أوقاف قنا، من تجهيز ٣٣٠٢ مسجدا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، إضافة لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والبالغ عددها ١١ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقاً لما أقرته وزارة الأوقاف.


وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الفطر المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

محافظ قنا يفاجئ عددا من الأسواق قبل عيد الفطر المبارك

تفعيل برنامج سينما الشعب بمسرح قصر ثقافة قنا خلال أيام عيد الفطر

 

فيما قال الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، بأنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، كما سيتم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، بأن المديرية أعدت خطيبا أساسيا وأخر احتياطيا لكل مسجد من المساجد المقرر صلاة العيد بها، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

 

وأكد بأنه لن يتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات الخارجية، باستثناء الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى.

قنا وزارة الأوقاف صلاة العيد عيد الفطر المبارك المساجد الساحات مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

موضوعات متعلقة

أطراف جسمه.. الطفل حمزة يحتاج لـ5 عمليات بقنا والأم تستغيث لإنقاذه

مصرع طفل غرقًا في ترعة الشيخ نصر الدين بمحافظة قنا

ترشيحاتنا

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى القاهرة والمحافظات

الناتو يستعد لمناورات على أراضي جورجيا ولاتفيا وليتوانيا وبحر الشمال

دعاء رؤية هلال شوال .. 10 كلمات استقبل بها الرسول شهر العيد

رئيس نادي ريال مدريد: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام

الإمارات: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

رغم الخطر النووي.. لماذا تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأشهر إضافية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ