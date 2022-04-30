تجهيز 3302 مسجدا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بقنا

انتهت مديرية أوقاف قنا، من تجهيز ٣٣٠٢ مسجدا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، إضافة لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والبالغ عددها ١١ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقاً لما أقرته وزارة الأوقاف.



وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الفطر المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

فيما قال الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، بأنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، كما سيتم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، بأن المديرية أعدت خطيبا أساسيا وأخر احتياطيا لكل مسجد من المساجد المقرر صلاة العيد بها، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكد بأنه لن يتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات الخارجية، باستثناء الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى.