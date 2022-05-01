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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا EV6 تكتسح جوائز iF Design لعام 2022.. صور

كيا EV6 تكتسح جوائز
كيا EV6 تكتسح جوائز iF Design لعام 2022

تألقت العلامة التجارية الكورية كيا في السنوات العديد من الجوائز الهامة في حفل توزيع جوائز IF Design 2022، ويعكس ذلك النجاح والتطور الهائل للشركة مؤخراً، مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته فلسفة التصميم الجديدة للشركة، فضلاً عن نهجها المبتكر في التعامل مع التطورات الحالية في هذه الصناعة وعملاء السيارات الكهربائية المحتملين. 

جاءت سيارة الكروس أوفر الكهربائية بالكامل EV6 على رأس سيارات الشركة المميزة رفي جميع جوائز iF Design الأربعة التي فازت بها كيا، بالإضافة إلى حصولها على جائزة التصميم في السيارات.

ونجحت سيارة كيا EV6 في الحصول على جائزة تصميم السيارات بفضل تصميمها الخارجي المميز والجديد كلياً، حيث تعتبر أول سيارة من كيا تستخدم بنية النظام الأساسي الكهربائي العالمي الجديد كليًا للشركة، وتقود فلسفة التصميم الجديدة الشركة، والتي تمزج بين القوة والفخامة لتحقيق تجربة قيادة ممتعة وفريدة من نوعها لقائديها. 

كيا EV6 تكتسح جوائز iF Design لعام 2022

فاز نظام المعلومات والترفيه المتطور في EV6 بجائزة iF Design 2022 عن “واجهة المستخدم” حيث تدعم شاشة النظام المنحنية البانورامية عالية الدقة تجربة السائق وتعززها وتتناغم مع الجماليات الداخلية، كما إن تصميم الكتلة يبتعد عن الرسومات الدائرية لمركبات محرك الاحتراق الداخلي ويركز على تطوير الرسومات المحسّنة للمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، كما حظيت لوحة الألوان الخضراء والبنفسجية للنظام، والتي تنقل “صورة حديثة”، بإشادة لجنة التحكيم. 

 

حازت مواد الديكور الداخلي GEONIC المتطورة من كيا، والتي تم ابتكارها بالتعاون مع KOLON، على جائزة iF Design عن مواد التصميم الداخلي للسيارة، وتقوم هذه المادة الهجينة ثلاثية الأبعاد بتجهيز طبقات متعددة من البولي يوريثان، مما يسمح بأنماط غير محدودة ومجموعة متنوعة من الألوان. وهي تقنية بسيطة لكنها عميقة جديدة لإضفاء الحيوية على أساليب جديدة للتصميم الداخلي للسيارة. 

كيا EV6 تكتسح جوائز iF Design لعام 2022

تحافظ سيارة كيا EV6 التي يقودها التصميم على سلسلة انتصارات غير عادية، منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021، كانت السيارة موضع ترحيب كبير من وسائل الإعلام حول العالم، وفازت بجائزة  What Carكسيارة العام 2022” و “سيارة العام الأوروبية” من بين جوائز أخرى في غضون أشهر من إطلاقها. 

 

كيا Design الكروس اوفر الكهربائية سيارات iF Design GEONIC

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