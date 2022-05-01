محمد رمضان يثير الجدل بـ فيديو رقص له مع دينا الشربينى | شاهد

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقص دينا الشربيني مع محمد رمضان من كواليس فيديو كليب مقرر ان يطرحه مع الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار .



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

زي العسل - اخيرا شوفتكو وانتو مبسوطين - اسطورة

و شهد مسلسل المشوار الحلقة 29، أحداثا مثيرة ولافته للانتباه بدأت بذهاب ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد -دينا الشربيني- وابنهما رحيم إلى بيت عم صديق -عمرو عبد الجليل- للإقامة عنده.

دبر رجال وجيه حادثا لآدم ابن شقيقة ورد وحذروهم بأنهم سيقلتوه في المرة القادمة إن لم تسلم ورد الآثار التي معها.

خطط صديق وسعيد -محمود الليثي- للضغط على ماهر بزوجته وابنه حتى يسلم الآثار التي معه لكن ماهر جعلها تغادر المكان، ومن ثم أخذ صديق سعيد رهينة مقابل جلب ماهر الآثار له.

انتقل المشهد التالي إلى المستشفى حيث ذهبت ورد للاطمئنان على آدم وانفعلت عليها شقيقتها لكن هدأ زوجها الأمور بينهما، وسرعان ما تحدثت ورد إلى ماهر لتقنعه بإرجاع الآثار لكنه رفض.

أخبر آدم خالته ورد أن كاميليا زوجة وجيه -أحمد كمال- عرضته عليه مليون جنيها مقابل تسليمها لكنه رفض وحاليًا طلب منها أن تعطيه هذا المبلغ.

أبطال المشوار :



مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.