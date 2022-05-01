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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

عداءة
عداءة

تمكنت عداءة جنوب أفريقية مبتورة الساق من تحقيق الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لخوض 102 ماراثون في أيام قليلة متتالية رغم معاناتها.

كسرت العداءة الجنوب أفريقية «جاكي هانت برويرزما» البالغة من العمر 46 عامًا الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس من خلال قطع مسافة 4300 كيلومتر ركضًا على الأقدام في ولاية أريزونا الأمريكية رغم بتر ساقها، في مسافة تعادل الركض من نيويورك إلى المكسيك.

أوضحت هانت-برويرزما التي فقدت ساقها اليسرى من أول ركبتها بسبب سرطان نادر لوكالة أسوشيتيد برس بأنها لا تستطيع التوقف ولن تتوقف عن استكمال التحدي، وقد تتمم تحديها يوم السبت بإحصاء متتالي قدره 104 ماراثون.

ركضت العداءة التي تحمل الرقم القياسي العالمي على طرف اصطناعي من ألياف الكربون وكانت قد حددت لنفسها في الأصل هدفًا يبلغ 100 ماراثون في 100 يوم لتحطيم الرقم القياسي للسيدات آنذاك البالغ 95، والذي حددته العداءة أليسا أموس كلارك من بينينجتون فيرمونت في عام 2020.

تلتها العداءة البريطانية كيت جايدن التي حققت الرقم القياسي بشكل غير رسمي، في وقت سابق من هذا الشهر بـ 101 ماراثونًا في عدة أيام، واليوم قررت هانت-برويرسما أنها لن تتوقف قبل أن تصل إلى 102 ثم 104.

 

بدأت المواطنة الجنوب أفريقية سعيها في 17 يناير الماضي، حيث انطلق في مسار دائري بالقرب من منزلها في جيلبرت بولاية أريزونا الأمريكية لتغطية 26.2 ميلًا (42.2 كيلومترًا)ماراثون.

 

منذ ذلك الحين قطعت هانت برويرزما مسافة تعادل الركض من مدينة نيويورك إلى مدينة المكسيك.

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