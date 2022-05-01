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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد موقف المرج والحديقة الدولية ضمن استعدادات العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد قليل جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لعيد الفطر المبارك.

يبدأ محافظ القاهرة الجولة بمتابعة الإلتزام بتعريفة الركوب بموقف أقاليم المرج والتيسيرات المقدمة لتسهيل سفر المواطنين  ثم زيارة للحديقة الدولية وتختتم الجولة بمتابعة حركة العمل بموقف عبد المنعم رياض .

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يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد امس عددًا من منافذ بيع السلع بالعاصمة لمتابعة توافر السلع الغذائية ومستلزمات العيد للمواطنين بأسعار مناسبة  ، كما تفقد معرض باب الشعرية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير مستلزمات العيد  بتخفيضات تصل ل ٣٠% على جميع المعروضات وهو المعرض الذى سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بمشاركة  الشركات القابضة وكبار التجار ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والارز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور بالإضافة إلى ملابس الاطفال والأحذية والمفروشات .

وأكد محافظ القاهرة أن نشر هذه المعارض يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة إتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار  ، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادى لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم لمستحقيه .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

 

القاهرة عيد الفطر موقف أقاليم المرج موقف عبد المنعم رياض زيارة للحديقة الدولية

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